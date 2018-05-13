دائرة الهجرة تقتحم مكاتب شركة الخطوط الجوية الكورية عقب مزاعم جديدة بشان توظيف غير قانوني

أكتب :

2018-05-12 16:03:54

تحديث :

2018-05-12 16:03:54

دائرة الهجرة تقتحم مكاتب شركة الخطوط الجوية الكورية عقب مزاعم جديدة بشان توظيف غير قانوني

قامت دائرة الهجرة الكورية بتحليل البيانات التي صادرتها خلال اقتحام لمقر الخطوط الجوية الكورية يوم الجمعة تتعلق بمزاعم توظيف غير قانوني لخدم منازل أجانب من قبل عائلة مالك الشركة.
ويتحرى المحققون الدور المحتمل الذي لعبه المكتب الرئيسي لشركة الخطوط الجوية الكورية في سيول ومكتبها في الفلبين في توظيف خدم منازل أجانب لصالح العائلة المالكة للمجموعة.
وجاء الاقتحام الذي بوشر يوم الجمعة على المكتب الرئيسي لشركة الخطوط الجوية الكورية في مطار كيمبو الدولي في أعقاب مزاعم بأن عائلة رئيس الشركة "تشو يونغ هو" قد شغلت متدربين صناعيين فلبينيين أرسلوا إلى سيئول، كخدم في المنازل بشكل غير قانوني.



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