الحكومة تقدم دعما شهريا للأسر التي لديها أطفال تحت خمس سنوات

أكتب :

2018-05-15 16:41:38

تحديث :

2018-05-15 16:41:38

الحكومة تقدم دعما شهريا للأسر التي لديها أطفال تحت خمس سنوات

بدءًا من الشهر القادم ستتكمن الأسر التي لديها أطفال في سن الخامسة أو أقل من التقدم بطلب للحصول على دعم مالي شهري من الحكومة، يبلغ 100 ألف وون لكل طفل.
وسوف يتمكن الآباء أو أولياء أمور الأطفال حتى سن الخامسة من تقديم الطلبات في مراكز الخدمة المجتمعية، بدءاً من يوم 20 يونيو، كما يمكن التقدم بالطلبات عبر الموقع الإلكتروني www.bokjiro.go.kr، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وسوف يغطي الدعم الشهري الذي سيتم توزيعه بدءا من يوم 21 سبتمبر، الأسر ذات الطفل الواحد التي يبلغ دخلها الشهري 11.7 مليون وون أو أقل، والأسر ذات الطفلين التي يبلغ دخلها الشهري 14.36 مليون وون أو أقل.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج حوالي مليونين و380 ألف طفل، أي ما يعادل 94% من إجمالي عدد الأطفال في جميع أنحاء البلاد.
وكان الرئيس "مون جيه إين" قد شدد خلال حملته الانتخابية على أهمية الدور الحكومي في معالجة مشكلة انخفاض معدلات المواليد.

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