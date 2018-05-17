مرور عام واحد على افتتاح ممر سيول 7017

أكتب :

2018-05-16 15:36:53

تحديث :

2018-05-16 16:55:40

مرور عام واحد على افتتاح ممر سيول 7017

من المتوقع أن يبلغ عدد زوار ممر سيول 7017 وهو ممر مرتفع للمشاة في محطة سيول للقطارات، 10 ملايين شخص بعد مرور عام واحد على افتتاحه.
وصرحت بلدية سيول اليوم بأن 9 ملايين و950 ألف شخص قد زاروا الممر حتى اليوم، وتوقعت أن يتجاوز عدد الزوار حاجز 10 ملايين شخص في حوالي يوم 20 من هذا الشهر، الذي يمر فيه عام واحد على افتتاح الممر، مشيرة إلى أن حوالي 20 ألف شخص بالمتوسط يزورونه يوميا.
وعن الفئات العمرية من زوار الممر، مثلت فئة العشرينيات 26%، بينما مثلت فئة الثلاثينيات 23%.
ومن بين إجمالي عدد الزوار، بلغ عدد الزوار الأجانب مليونين، 40% منهم آسيويون.
وحسب بحث أجراه معهد سيول للدراسة التابع لبلدية سيول، بلغت درجة رضاء الكوريين عن الممر  5.49 نقطة من إجمالي 7 نقاط، حيث بلغت نسبة إعادة زيارتهم 41%، بينما بلغت نسبة رضا الزوار الأجانب 83.8%.

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