خطة وطنية لتغيير جميع المركبات إلى عربات كهربائية أو هيدروجينية

صرحت الحكومة الكورية بأنها ستقوم بإنشاء 10 آلاف محطة لشحن السيارات بالكهرباء حتى عام 2022 من أجل نشر استخدام المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية والهيدروجينية، كما ستقوم في غضون هذا العام بزيادة عدد محطات شحن الطاقة الهيدروجينية ليبلغ عددها 18 محطة، إضافة إلى تغيير جميع الحافلات والشاحنات إلى عربات تعمل بالطاقة الكهربائية والهيدروجينية حتى عام 2030.

جاء ذلك في ندوة لمتابعة النمو الإبداعي عقدت برئاسة الرئيس "مون جيه إين" بعد ظهر اليوم في مركز "ماكوك" للبحث والتطوير في غرب سيول، حيث تمت مراجعة الإنجازات التي تحققت في إطار الـ8 مشروعات القيادية للنمو الإبداعي التي اختارتها الحكومة كأهداف رئيسية لها.

وفي مجال السيارات المستقبلية تم إقرار تشغيل الحافلات العاملة بالطاقة الهيدروجينية للمساهمة في تخفيض التلوث بالغبار الدقيق، وأوضحت الحكومة أن استعمال هذا النوع من الحافلات سيؤدي إلى تنقية الهواء بمقدار 4.86 كيلوغرام من الهواء في كل كيلومتر من سيرها.

وقالت إن تغيير إجمالي 7 آلاف حافلة موجودة في سيول إلى عربات تعمل بالطاقة الكهربائية سيوفر هواء نقيا يكفي لتنفس خمسمائة وثلاثين ألف مواطن سنويا، مشددة على أنها ستعمل على إنتاج كمية كبيرة من هذا النوع من العربات بدءا من عام 2020 لنشرها في جميع أنحاء البلاد.

وحسب خطة النمو الإبداعي للسيارات المستقبلية، قررت الحكومة التركيز على دعم تطوير العربات العاملة بالطاقة الكهربائية والهيدروجينية، وإضافة ألف وخمسمائة محطة للشحن السريع الخاص بالسيارات الكهربائية سنويا، كما تنوي تغيير جميع الحافلات والشاحنات لتصبح عربات تعمل بالطاقة الكهربائية أو الطاقة الهيدروجينية حتى عام 2030.