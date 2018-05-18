أمطار غزيرة في سيول وكيونغ كي

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على مقاطعات سيول وكيونغ كي وكانغ وان اليوم الخميس، حيث بلغ منسوب الأمطار الغزيرة أكثر من 50 ملليمترا.

وتم إصدار إشعارات للتحذير من الأمطار الغزيرة في الساعة 9:10 في سيول وكيونغ كي وغرب مقاطعة كانغ وان.

وفي حدود الساعة 4:30 صباحًا ضرب البرق محطة "بال دانغ" على خط "كيونغ كي – "جونغ كانغ"، مما أدى إلى توقف عمل القطارات المتجهة إلى سيول، كما تسبب الحادث في وقف تشغيل مترو الأنفاق على نفس الخط، وقطارات كيه تي إكس على خط "كانغ ننغ".

ومع هطول الأمطار الغزيرة، بدأ سد "بال دانغ" في مقاطعة كيونغ كي بضخ 1900 طن من المياه في الثانية، منذ الساعة السابعة صباحًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية استمرار هطول الأمطار حتى صباح الغد الجمعة.



[Photo : KBS News]