دروكينغ يؤكد تورط النائب البرلماني كيم كيونغ سو في تزوير الآراء على الإنترنت

قال المدون المؤثر الذي يحمل اسم المستخدم "دروكينغ" وتجري السلطات القضائية تحقيقات معه حاليا في مزاعم تورطه في تزوير الآراء على الإنترنت، إن النائب البرلماني "كيم كيونغ سو" التابع للحزب الديمقراطي الحاكم قد تورط في عملية تزوير الآراء منذ مرحلتها الأولى.

وأضاف "دروكينغ" في رسالة بعث بها إلى صحيفة "تشوسون" اليومية أن النائب "كيم" قد قام بزيارته في مكتبه في منطقة "باجو" في شهر أكتوبر من عام 2016، وشهد بنفسه برنامج كمبيوتر خاص بتزوير الآراء.

وقال إنه طالب من النائب "كيم" بالسماح له بتزوير الآراء، وقد قام النائب "كيم" بإيماءة برأسه معربا عن موافقته.

وأضاف أنه قدم للنائب "كيم" تقريرا يوميا حول عمليات التزوير عبر غرفة الدردشة السرية "تلغرام"، وقام "كيم" بقراءة التقرير كل يوم.

وأكد أن السبب في الخلاف بينه وبين النائب "كيم" يرجع إلى مشكلة تتعلق بالتوظيف، مشيرا إلى أنه رشح أحد المقربين منه وفشل في الحصول على منصب في لجنة انتخابات الرئاسية التابعة للحزب الحاكم ليكون سفيرا لكوريا لدى اليابان حيث رفض النائب "كيم" هذا الترشيح . ثم طالب بتعيينه قنصلا عاما في مدينة أوساكا اليابانية، لكن "كيم" اقترح تعيينه قنصلا عاما في مدينة سينداي اليابانية، وهو ما جعله يشعر بأن "كيم" كان يتلاعب به.

وزعم "دروكينغ" أن النائب البرلماني "كيم" هو المدبر الحقيقي لعمليات تزوير الآراء على الإنترنت قائلا إنه يشعر بأن الشرطة والنيابة العامة تحاولان تحميله فقط كل المسؤولية.

كما طالب بضرورة أن يمثل النائب "كيم" معه أمام المحكمة.

[Photo : KBS News]