نحو 458 ألف شخصا توقفوا عن البحث عن وظيفة

ارتفع عدد الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن عمل بشكل حاد هذا العام، حيث قالت هيئة الإحصاء الكورية يوم السبت إن 457,700 شخص توقفوا عن البحث عن عمل في شهر أبريل، بزيادة قدرها 40800 شخص عن العام الماضي.

تشير هذه الإحصاءات إلى الأشخاص المستعدين والقادرين على العمل وسبق لهم البحث عن عمل في العام الماضي، لكنهم لم يفعلوا ذلك في الأسابيع الأربعة الأخيرة بسبب ظروف سوق العمل القاسية.

وقالت الهيئة إنه إلى جانب عدد العاطلين عن العمل، يعد هذا الرقم مؤشرا رئيسيا لقياس حالة البطالة.

وفي ذات الإطار، ارتفع عدد الأشخاص غير النشطين اقتصاديا بمقدار 122 ألف شخص في الشهر الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى أقل بقليل من 1.5 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ أن بدء الإحصاء في أبريل 2003.

[Photo : KBS News]