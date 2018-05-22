الأطباء الكوريون يطالبون بوقف تنفيذ مون جيه إين كير

أكتب :

2018-05-21 11:37:35

تحديث :

2018-05-21 13:49:36

الأطباء الكوريون يطالبون بوقف تنفيذ مون جيه إين كير

نظّم الاتحاد الكوري للأطباء جولة ثانية من المظاهرات أمس الأحد في وسط العاصمة سيول للمطالبة بوقف تنفيذ ما يسمى بـ"مون جيه إين كير"، أي سياسة الرعاية الصحية التي تسعى حكومة الرئيس مون جيه إين من خلالها لتقوية ضمانات التأمين الصحي.
وجاء تنظيم هذه المظاهرات بعد خمسة أشهر من تنظيم الجولة الأولى من المظاهرات في شهر ديسمبر من العام الماضي. وقد شارك في مظاهرات الأمس حوالى 52 ألفا من الأطباء.
وقال الأطباء المتظاهرون إن سياسة الرعاية الصحية لحكومة الرئيس "مون جيه إين" قد تتسبب في تقليل جودة الخدمات الطبية والعلاجية.
وقال الاتحاد الكوري للأطباء إنه سيجرى مباحثات مع وزارة الصحة والرفاهية قريبا لمناقشة القضايا المتعلقة بإمكانية تعليق تنفيذ "مون جيه إين كير".

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>