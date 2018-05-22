الأطباء الكوريون يطالبون بوقف تنفيذ مون جيه إين كير

نظّم الاتحاد الكوري للأطباء جولة ثانية من المظاهرات أمس الأحد في وسط العاصمة سيول للمطالبة بوقف تنفيذ ما يسمى بـ"مون جيه إين كير"، أي سياسة الرعاية الصحية التي تسعى حكومة الرئيس مون جيه إين من خلالها لتقوية ضمانات التأمين الصحي.

وجاء تنظيم هذه المظاهرات بعد خمسة أشهر من تنظيم الجولة الأولى من المظاهرات في شهر ديسمبر من العام الماضي. وقد شارك في مظاهرات الأمس حوالى 52 ألفا من الأطباء.

وقال الأطباء المتظاهرون إن سياسة الرعاية الصحية لحكومة الرئيس "مون جيه إين" قد تتسبب في تقليل جودة الخدمات الطبية والعلاجية.

وقال الاتحاد الكوري للأطباء إنه سيجرى مباحثات مع وزارة الصحة والرفاهية قريبا لمناقشة القضايا المتعلقة بإمكانية تعليق تنفيذ "مون جيه إين كير".

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