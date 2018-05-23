دراسة: 36% نسبة الأسر المكونة من فرد واحد بحلول عام 2045

أشارت دراسة حديثة إلى أن واحدة من كل ثلاث أسر في كوريا الجنوبية ستكون مكونة من فرد واحد بحلول العام 2045.

في أحدث تقرير له يوم الإثنين، توقع معهد البحوث الكورية للمستوطنات البشرية أن 36٪ من الأسر في البلاد ستعتمد فردا واحدا في غضون عام 2045.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأسر ذات العضو الواحد، والتي بلغت 660 ألفا في عام 1985، 12 ضعفا، ليصل إلى ثمانية ملايين بحلول عام 2045.

وأضاف معهد الأبحاث أنه في حين أن أغلبية الأسر المكونة من فرد واحد يشكلها شباب، فمن المرجح أن يزيد عدد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم بمعدل سريع في المستقبل.

ونصح التقرير الحكومة بالبدء في تركيز سياسات الإسكان المخصصة للمسنين الذين يعيشون بمفردهم في ضوء التغيرات الديموغرافية المرتقبة.



[Photo : KBS News]