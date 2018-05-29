تعيين خمس مناطق كمناطق أزمة صناعية طارئة

عيَّنت كوريا الجنوبية خمس مناطق محلية كمناطق طوارئ صناعية، حيث تعاني هذه المناطق من ارتفاع في معدلات البطالة، نتيجة للركود في صناعة بناء السفن.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية كيم دونغ يون عن هذا القرار اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للوزارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية.

وتشمل تلك المناطق أولسان، وموكبو، وكوجيه، وتونغ يونغ، وتشانغ وان في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.

وقال الوزير"كيم" إن الحكومة ستوفر دعما وظيفيا للعمال المسرَّحين، ودعما ماليا للشركات التي تعاني من مشكلات في السيولة في تلك المناطق.

كما تعهد بدعم الحكومة الكامل لإنشاء مرافق سياحية في تلك المناطق لتعزيز الاقتصاد المحلي فيها.

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