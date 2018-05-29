تعيين خمس مناطق كمناطق أزمة صناعية طارئة

أكتب :

2018-05-29 16:18:55

تحديث :

2018-05-29 16:25:34

تعيين خمس مناطق كمناطق أزمة صناعية طارئة

عيَّنت كوريا الجنوبية خمس مناطق محلية كمناطق طوارئ صناعية، حيث تعاني هذه المناطق من ارتفاع في معدلات البطالة، نتيجة للركود في صناعة بناء السفن.
وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية كيم دونغ يون عن هذا القرار اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للوزارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية.
وتشمل تلك المناطق أولسان، وموكبو، وكوجيه، وتونغ يونغ، وتشانغ وان في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.
وقال الوزير"كيم" إن الحكومة ستوفر دعما وظيفيا للعمال المسرَّحين، ودعما ماليا للشركات التي تعاني من مشكلات في السيولة في تلك المناطق.
كما تعهد بدعم الحكومة الكامل لإنشاء مرافق سياحية في تلك المناطق لتعزيز الاقتصاد المحلي فيها.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>