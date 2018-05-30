البرلمان يقر مشروع قانون معدل للحد الأدنى للأجور

أكتب :

2018-05-29 17:21:23

تحديث :

2018-05-29 17:21:23

البرلمان يقر مشروع قانون معدل للحد الأدنى للأجور

أقر البرلمان الكوري مشروع قانون معدل للحد الأدنى للأجور في تصويت جرى أمس الاثنين بموافقة 160 ومعارضة 24 وامتناع 14 نائبا عن التصويت، مما أدى إلى زيادة الغضب لدى الدوائر العمالية، وتعليق الحوار بين العمال وأصحاب الشركات والحكومة بشكل كامل.
وبموجب القانون المعدل، سيتم تضمين المكافآت وبدلات العمل الإضافي التي تدفعها الشركات لعمالها بشكل منتظم وأكثر من مرة في الشهر، ضمن الحد الأدنى للأجور، باستثناء المكافآت التي تقل عن 25% من الحد الأدنى للأجور، والبدلات الاجتماعية التي تقل عن 7%.
وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور لعام 2018 ليكون 7530 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 16.4% مقارنة بالعام الماضي، بحيث يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية مليونا و570 ألف وون.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>