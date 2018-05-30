حظر تسيير السيارات القديمة العاملة بالديزل بدءا من يونيو

تقرر حظر تسيير السيارات القديمة العاملة بالديزل على الطرق في العاصمة الكورية سيول خلال أيام اشتداد الغبار الدقيق بدءا من الشهر القادم.

وصرحت بلدية سيول بأنها ستحظر تسيير عربات الديزل القديمة في جميع أرجاء العاصمة بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة ليلا في الأيام التي يتم فيها تنفيذ الإجراءات الطارئة لتخفيض الغبار الدقيق في سيول.

وتشمل تلك السيارات المحظورة سيارات الديزل التي تم تسجيلها قبل شهر ديسمبر من عام 2005.

وتقول بلدية سيول إن عدد هذا النوع من السيارات يبلغ حوالي 200 ألف سيارة في سيول، وحوالي 700 ألف سيارة في المناطق المحيطة بها، وحوالي مليونين و200 ألف سيارة في مختلف أنحاء البلاد.

وفي حالة مخالفة هذا الحظر سيتم فرض غرامة تبلغ 100 ألف وون.

ويستثني الحظر العربات التي تقل عن 2.5 طن أو العربات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى شهر مارس من العام القادم.

وتتوقع بلدية سيول أن تساهم هذه الخطوة في تخفيض ما بين 20% إلى 40% من الغبار الدقيق المنبعث من سيارات الديزل.

من ناحية أخرى، يعمل البرلمان على إعداد مشروع قانون يسمح للآباء بتأخير وقت الذهاب إلى الشركات أو القيام بالعمل في المنازل في أيام اشتداد الغبار الدقيق بدءا من النصف الأول من العام القادم.

وأوضحت وزارة البيئة أن هذا المشروع يهدف إلى السماح للآباء برعاية أبنائهم الذين لا يذهبون إلى المدارس في أيام اشتداد الغبار الدقيق.

[Photo : KBS News]