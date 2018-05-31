وفاة سبعة أشخاص بسبب فيروس القُراد

حذرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية من تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس مميت ينتقل عن طريق القراد.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنه منذ يوم 25 مايو تم الإبلاغ عن 18 حالة من حالات نقص الصفائح الحاد، مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص، وفي العام الماضي تم الإبلاغ عن 13 حالة فقط مع وفاة حالة وحيدة، حتى نهاية مايو.

وكان معظم المرضى المصابين بالمرض هذا العام فوق سن الستين، وقد تعرض العديد منهم للعض من قبل حشرات القراد في أثناء العمل في المناطق الزراعية أو البحث عن علف للماشية في الغابات.

وينتقل المرض عن طريق القراد بين شهري أبريل ونوفمبر، وتشمل أعراضه ارتفاعًا في درجة الحرارة والغثيان والقيء والإسهال والانخفاض في الشهية، ولا توجد علاجات أو لقاحات معروفة لهذا المرض.

وحثت وكالة مكافحة الأمراض على توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، وأوصت بارتداء أكمام طويلة وتجنب الاتصال المباشر بالأعشاب، والاستحمام بعد العودة إلى المنزل.

[Photo : KBS News]