رئيس المحكمة العليا يتعهد بإجراء إصلاحات داخلية

قال رئيس المحكمة العليا "كيم ميونغ سو" إنه سيستطلع آراء القضاة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في المزاعم حول إساءة استخدام السلطة القضائية في أثناء إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

جاء ذلك في بيان أصدره القاضي "كيم" أمس الخميس، حيث قدم اعتذارا للشعب عن تلك المزاعم.

الجدير بالذكر أن رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" قد تم اتهامه بالتواطؤ بشكل غير شرعي مع إدارة الرئيسة السابقة "بارك" لإبقاء القضاة ضمن قوائم سرية مما كان قد يؤثر على نتائج القضايا.

وكان فريق التحقيقات الداخلي التابع للمحكمة العليا قد كشف يوم الاثنين الماضي عن نتائج تحقيقاته التي استمرت 64 يوما في المزاعم حول استخدام السلطة القضائية بشكل غير شرعي.

وقال رئيس المحكمة العليا "كيم" إنه سيقوم بإصلاح مكتب إدارة المحكمة الذي يعتبر عنصرا رئيسيا في المزاعم، وأنه سيتم فصل المكتب عن المحكمة العليا ونقل مقره إلى خارج المحكمة.

ومن المتوقع أن يتم استعراض موضوع إصلاح مكتب إدارة المحكمة العليا خلال اجتماع بمشاركة جميع القضاة سيعقد يوم الحادي عشر من يونيو الجاري.

[Photo : KBS News]