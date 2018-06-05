اختيار 4 مرشحين لمنصب المدعى الخاص للتحقيق في فضيحة دروكينغ

كشف اتحاد المحامين الكوريين أمس الأحد عن قائمة بأسماء أربعة مرشحين لمنصب المدعى الخاص الذي سيقوم بإجراء تحقيقات في فضيحة دروكينغ لتزوير الآراء على الإنترنت، وهم المحامون "كيم بونغ سوك" و"أو كوانغ سو" و"إيم جونغ هيوك" و"هوه إيك بوم".

وقال الاتحاد إنه اختار المرشحين الأربعة بناء على قدراتهم في التحقيقات والقيادة وفضائلهم المتسقة التي لا تتأثر بالضغوط السياسية الخارجية وحيادهم السياسي.

وكان الاتحاد قد قام بتشكيل لجنة ترشيح في شهر أبريل الماضي بناء على طلب تقدمت به أحزاب المعارضة الثلاثة لاختيار مرشحين لمنصب المدعى الخاص، ومن ثم تلقت اللجنة حوالي 40 ترشيحا من مختلف القطاعات.

وسيقوم البرلمان باختيار اثنين من المرشحين الأربعة لترشيحهما لرئيس الدولة الذي سيقوم بدوره بتعيين واحد منهما كمدع خاص خلال ثلاثة أيام من الترشيح.

[Photo : KBS News]