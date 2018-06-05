طبقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة اليوم الاثنين، بلغ مؤشر الرضا عن نوعية الحياة لدى الشعب الكوري 6.4 نقطة من أصل 10 نقاط.

وأوضح التقرير أن الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاما و29 عاما هم الأكثر شعورا بالرضا عن نوعية حياتهم حيث بلغ المؤشر لديهم 6.8 نقطة، كما أشار إلى أن مستوى الرضا عن نوعية الحياة ينخفض كلما زاد العمر.

وأشار أيضا إلى أن الدخل الأسري له علاقة وثيقة مع الرضا عن نوعية الحياة حيث بلغ مؤشر الرضا لدى الأسرة ذات دخل يقل عن مليون وون 5.5 نقطة، بينما بلغ المؤشر لدى الأسرة ذات الدخل الذي يتراوح بين 6 ملايين و7 ملايين وون، 7.2 نقطة.

ومن بين أكثر الأشياء التي يقلق منها الشعب الكوري: الصحة والخدمات الطبية والوظيفة والدخل.

وكانت شركة "كوريا ريسرش" قد أجرت استطلاعا للرأي حول مستوى الرضا عن نوعية الحياة على 1500 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 2.5%.

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