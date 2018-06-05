المحكمة ترفض إصدار مذكرة لاعتقال زوجة رئيس كوريان إير

رفضت محكمة سيول المركزية طلبًا لإصدار مذكرة لاعتقال "لي ميونغ هي" زوجة "تشو يانغ هو" رئيس شركة الخطوط الجوية الكورية، "كوريان إير".

ورفضت المحكمة الطلب في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، قائلة إنه يوجد مجال للنقاش حول الحقائق والمبادئ القانونية بشأن بعض المزاعم التي تواجهها "لي"، وأضافت أنه من الصعب إثبات أن "لي" سوف تسعى لتدمير الأدلة.

وبهذا القرار، تم إطلاق سراح "لي ميونغ هي" التي كان قد تم استدعاؤها لمركز شرطة منطقة "جونغ نو" في حوالي الساعة 11 و40 مساء.

وكانت وكالة شرطة سيول قد طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق "لي" في سبع اتهامات، من بينها الإساءة اللفظية والجسدية ضد عمال بناء وسائقين وغيرهم من الموظفين، كما وجهت الشرطة اتهامات لها بارتكاب 24 حالة عنف ضد أحد عشر شخصًا فيما بين أغسطس 2011 ومارس من هذا العام.

[Photo : YONHAP News]