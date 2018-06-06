كوريا تحتفل بيوم الشهداء الـ63

أقيمت صباح اليوم مراسم للاحتفال بيوم الشهداء الثالث والستين في مجمع مقابر الشهداء الوطني في مدينة ديجون. وتم تنظيم المراسم في مجمع الشهداء في ديجون وليس في سيول، لأول مرة منذ 19 عاما.

وحضر المراسم حوالي 10 آلاف شخص بمن في ذلك أسر الشهداء وممثلو مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية. وبدأت المراسم بتقديم التحية إلى الشهداء ثم مراسم لتكريمهم.

وفي الساعة العاشرة صباحا وقف الجميع دقيقة واحدة في صمت، مع إطلاق صوت صفارة في مختلف أرجاء البلاد.

وبعد ذلك قامت الممثلة "هان جي مين" بتلاوة قصيدة بعنوان "نتمنى إحلال السلام الأخضر"كتبتها الراهبة الكاثوليكية "لي هيه إين"، بينما قام المطرب "تشيه بيك هو" بأداء أغنية بعنوان "أغنية الجندي العجوز"، كما تم تقديم شهادات وطنية إلى أسر الجنود ورجال الشرطة ورجال الإطفاء الذين لقوا مصرعهم في أثناء أدائهم لمهامهم.









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