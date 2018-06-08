فريق للتحقيق في مزاعم تورط الجيش في أعمال عنف جنسي خلال الحركة الديمقراطية

تم اليوم الجمعة تشكيل فريق تحقيق حكومي لإجراء تحقيقات في مزاعم تورط الجيش في أعمال عنف جنسي خلال أحداث حركة الثامن عشر من مايو الديمقراطية التي وقعت في عام 1980 في مدينة كوانغ جو.

وسيمارس الفريق الذي يضم 12 مسؤولا من وزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين، ولجنة حقوق الإنسان الوطنية، ووزارة الدفاع، مهامه حتى شهر أكتوبر القادم، حيث يتلقى تقارير من السيدات اللاتي كن قد خضعن لعنف جنسي من قبل الجيش حتى يوم الرابع عشر من سبتمبر القادم عبر الهواتف أو من خلال زيارتهن لمقر فريق التحقيقات.

كما يمكن للضحايا تقديم تقارير عبر الإنترنت بدء من يوم الثاني عشر من يونيو الجاري، ويمكن لهن تلقى خدمات نفسية وطبية إذا رغبن في ذلك.

وسيتم تسليم نتائج التحقيقات إلى لجنة الكشف عن حقائق حركة الثامن عشر من مايو الديمقراطية التي سيتم تشكيلها في شهر سبتمبر القادم.

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