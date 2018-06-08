رؤساء المحاكم يعارضون إجراء تحقيقات جنائية في إساءة المعاملة القضائية

اتفق رؤساء المحاكم على أن إجراء تحقيقات جنائية في إساءة استخدام حق الإدارة القضائية التي يشتبه في أن رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" قد تورط فيها، يعتبر أمرا غير مناسب.

جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الخميس بمشاركة 35 رئيس محكمة، حيث قالوا إنهم اتفقوا في الرأي على أن إساءة استخدام حق الإدارة القضائية قد تسببت في انخفاض ثقة الشعب بالقضاة والدوائر القضائية.

وأضافوا أنهم يحترمون القرار الذي اتخذه فريق التحقيق الخاص والداعي إلى عدم إجراء تحقيقات جنائية مع الذين يشتبه في تورطهم في إساءة استخدام حق الإدارة القضائية.

وكان رؤساء قضاة محكمة سيول العليا قد عقدوا اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي عبروا فيه عن معارضتهم لإجراء تحقيقات جنائية.

أما القضاة الصغار فقد دعوا إلى إجراء تحقيقات جنائية صارمة ضد المتورطين، وهو ما يشير إلى وجود فجوة في وجهة النظر بين كبار القضاة وصغارهم فيما يتعلق بإجراء تحقيقات جنائية.

ومن المتوقع أن يتخذ رئيس محكمة العليا "كيم ميونغ سو" قرارا نهائيا بهذا الشأن بعد انتهاء اجتماع لممثلي القضاة من المقرر عقده يوم الحادي عشر من يونيو الجاري.

[Photo : KBS News]