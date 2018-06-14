الحزب الحاكم يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات المحليةVideo

أكتب :

2018-06-14 09:01:20

تحديث :

2018-06-14 14:14:43

حقق الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية والانتخابات الفرعية.
فاز الحزب بـ14 من بين 17 من مناصب حكام المقاطعات ورؤساء المدن، بينما حصل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على منصبين فقط في معاقله التقليدية في ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، بينما فاز المرشح المستقل "وان هيه ريونغ" بمنصب حاكم جزيرة جيجو.
وفي الانتخابات الفرعية البرلمانية، حصل الحزب الحاكم على أحد عشر مقعدًا من أصل 12 مقعدًا برلمانيا، وفاز حزب كوريا الحرة بمقعد واحد فقط في "كيم تشون" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ التي تعد من المناطق المؤيدة له تقليديا.
ونتيجة لذلك، سيزيد عدد مقاعد الحزب الحاكم في البرلمان إلى 130 مقعدًا، بينما سيضيف الحزب المعارض مقعدا واحدا ليبلغ عدد مقاعده في البرلمان 113، وهو ما سيوسع الفجوة بين الطرفين إلى 17 مقعدًا.

[Photo : YONHAP News]

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