الاحتفال بالذكرى الـ18 على إصدار بيان الخامس عشر من يونيو

أكتب :

2018-06-15 14:28:13

تحديث :

2018-06-15 16:18:20

الاحتفال بالذكرى الـ18 على إصدار بيان الخامس عشر من يونيو

أقيمت صباح اليوم الجمعة في ميدان بلدية العاصمة سيول فعاليات فنية مختلفة بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة على إصدار بيان الخامس عشر من يونيو بين الكوريتين، ومنها معرض "هانا بان مون جوم" للتوحيد السلمي، وعروض لفرق إيندي لموسيقى الروك.
وسيقام الاحتفال الرئيسي بهذه المناسبة مساء اليوم بحضور عمدة العاصمة سيول "بارك وان سون"، ورئيس المجلس الدائم للمصالحة الوطنية "كيم هونغ كوال"، وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين والمواطنين.
الجدير بالذكر أن بيان الخامس عشر من يونيو كان قد صدر في ختام أول قمة بين الكوريتين عقدت في عام 2000 في بيونغ يانغ، بين الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ" والزعيم الكوري الشمالي السابق الراحل "كيم جونغ إيل".
وينص البيان على حل قضية لم شمل الأسر المشتتة في أسرع وقت ممكن، وتنشيط التعاون والتبادلات بين الكوريتين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي.

[Photo : YONHAP News]

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