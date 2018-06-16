جامعة سيول الوطنية تقترح تبادلات مع جامعة كيم إيل سونغ

أرسل طلاب جامعة سيول الوطنية (SNU) بريدًا إلكترونيًا إلى جامعة كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية يقترحون إجراء محادثات عملية من أجل تبادلات بين الجامعتين.

أعلنت لجنة تنفيذ هذا المشروع أمس الجمعة أنها أرسلت البريد الإلكتروني الى جامعة كيم إيل سونغ الكورية الشمالية، ومن خلال البريد اقترحت اللجنة إجراء محادثات على مستوى العمل مع الشمال ما بين يونيو وأغسطس في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ لمناقشة التبادلات بين الجامعتين.

وقالت اللجنة إن خطتها هذه تأتي في وقت تتطلب فيه العلاقات بين الكوريتين تغييرات كبرى من أجل تحقيق السلام والتوحيد الكوري.

وأضافت اللجنة أنه تم إرسال البريد في الساعة العاشرة والنصف من صباح الجمعة وتمت قراءته من قبل جامعة كيم إيل سونغ في الساعة الحادية عشر صباحا.

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