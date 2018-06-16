تكوين وفدين من الكوريتين للمشاركة في مباحثات الرياضة

أنهت الكوريتان تكوين وفديهما للمحادثات بين البلدين بشأن التبادل الرياضي المقرر عقدها يوم 18 يونيو.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة التوحيد فى سيول يوم أمس الجمعة أن الجانبين سيعقدان المحادثات على الجانب الكوري الجنوبي من قرية "بان مون جوم" الحدودية فى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن الأمين العام لجمعية الرياضة الكورية "جون تشونغ ريول" سوف يرأس الوفد الكورى الجنوبى، وسيرافقه مسؤولان من وزارتي التوحيد والثقافة.

ومن جانب أخر من المتوقع أن يشارك الوفد الكوري الشمالي الذي يرأسه نائب وزير الرياضة "وون كيل أو" في المباحثات مع مسؤولين أخرين.

وقال المصدر إن الجانبين سيبحثان سبل التعاون والتبادلات في المجال الرياضي بما في ذلك المشاركة المشتركة في الألعاب الآسيوية المقبلة في إندونيسيا والتي تم تضمينها في بيان "بان مون جوم" الصادر عن قمة الكوريتين في 27 أبريل.

ويذكر أن الكوريتين اتفقتا على إجراء محادثات حول المبادلات الرياضية خلال محادثات المتابعة رفيعة المستوى التي عقدت في أوائل هذا الشهر.

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