النقابات العُمّالية تقاطع جلسة لجنة الحد الأدنى للأجور

أكتب :

2018-06-19 10:10:48

تحديث :

2018-06-19 10:10:48

النقابات العُمّالية تقاطع جلسة لجنة الحد الأدنى للأجور

تعقد اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة، جلسة عامة اليوم الثلاثاء لمناقشة مستوى الحد الأدنى للأجور للعام القادم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستها الأولى بعد ظهر اليوم الثلاثاء في أحد المكاتب الإقليمية التابعة لوزارة العمل في سيول. وسوف يتعين على اللجنة أن تقرر الحد الأدنى للأجور للعام القادم، وذلك حتى يوم 28 يونيو الجاري، ثم تعلن عن قرارها في موعد لا يتجاوز يوم الخامس من أغسطس. ويذكر أن اللجنة تتكون من 27 عضوا، بواقع تسعة أعضاء من كل من من الأطراف الثلاثة ذوي الصلة.
وقد أعلنت أكبر نقابتيْن للعمال في كوريا، وهما "اتحاد النقابات العمالية الكورية" و"الاتحاد الكوري لنقابات العمال"، عن مقاطعة الاجتماع احتجاجًا على التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الحد الأدنى للأجور.
وتخطط النقابتان لتقديم التماس دستوري ضد مشروع القانون وعقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء للمطالبة بإلغاء التعديل الذي ضمّن بعض العلاوات العادية ومزايا الرعاية الاجتماعية تحت حساب الحد الأدنى للأجور.

[Photo : YONHAP News]

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