ازدياد عدد اللاجئين اليمنيين في جزيرة جيجو

أكتب :

2018-06-19 14:47:05

تحديث :

2018-06-19 15:05:41

ازدياد عدد اللاجئين اليمنيين في جزيرة جيجو

كشف مكتب الهجرة في جزيرة جيجو اليوم الثلاثاء عن أن حوالي 520 يمنيًّا قد تقدموا بطلبات للحصول على وضع لاجئ في جيجو خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 12 مرة مقارنة بالعام الماضي.
ويذكر أن جزيرة جيجو التي تقع على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية، تقدم 30 يومًا للزائرين بدون تأشيرة.
وبعد الارتفاع الحاد في أعداد طلبات الحصول على وضع اللجوء خلال فترة قصيرة، ضمت وزارة العدل دولة اليمن إلى قائمة الدول التي يُمنع دخول مواطنيها إلى جزيرة جيجو، بدءا من يونيو.
وفي الوقت نفسه، وقّع أكثر من 200 ألف مواطن كوري على عريضة إلكترونية يطالبون فيها مكتب الرئاسة بوقف قبول جميع اللاجئين في جزيرة جيجو.
يشار إلى أن اليمن، الذي يقع في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، يعاني من حرب أهلية منذ عام 2014.

[Photo : YONHAP News]

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