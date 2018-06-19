بيع ترددات الجيل الخامس للاتصالات بقيمة 3.6 تريليون وون

تم بيع الترددات التي ستُستخدم في الجيل الخامس من الشبكات اللاسلكية في مزاد اليوم بمبلغ إجمالي قدره 3.6 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 3,2 مليار دولار.

وقد حصلت كل من شركة "إس كيه" و"كيه تي" على عرض نطاق يبلغ 100 ميغاهرتز، بينما حصلت شركة إل جي على عرض نطاق يبلغ 80 ميغاهرتز، من ترددات شبكة الجيل الخامس التي تبلغ 3,5 غيغاهرتز.

وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن نتائج المزاد الثاني الذي عقد في جمعية تكنولوجيا الاتصالات في "بون دانغ" بمقاطعة كيونغ كي، أمس الاثنين.

وفي المزاد الأول الذي عقد يوم الجمعة الماضي، استحوذت الشركات الثلاث الكبرى للهواتف المحمولة على عرض نطاق يبلغ 800 ميغاهرتز لكل منها، للتردد 28 غيغاهرتز.

وقد بلغت أسعار العطاءات النهائية 1.4 تريليون وون لشركة إس كيه، و1.17 لشركة كيه تي، و1.17 تريليون لشركة إل جي.



[Photo : KBS News]