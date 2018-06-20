المحكمة تراجع طلب اعتقال زوجة رئيس شركة كوريان إير

أكتب :

2018-06-20 10:27:15

تحديث :

2018-06-20 10:27:15

المحكمة تراجع طلب اعتقال زوجة رئيس شركة كوريان إير

بدأت في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء جلسة استماع تعقدها محكمة منطقة سيول المركزية لمراجعة مذكرة الاعتقال التي قدمتها النيابة العامة ضد "لي ميونغ هي" زوجة "تشو يونغ هو" رئيس شركة الطيران الكورية "كوريان إير"، والتي تُعقد الجلسة بحضورها.
وتواجه "لي" اتهامات بتوظيف خادمات من الفلبين بشكل غير قانوني على مدار العقد الماضي في إطار برنامج تدريبي تنظمه القوات الجوية الكورية، وهو ما يعد انتهاكا لقانون الهجرة.
وقد اعترفت "لي" بهذه الاتهامات جزئيا، لكنها نفت بشدة تورطها في عملية جلب خادمات من الفلبين إلى البلاد.
ومن المرجح أن يصدر قرار بشأن ما إذا كان سيتم إصدار مذكرة الاعتقال بحق "لي" في وقت متأخر من اليوم الأربعاء أو في وقت مبكر من الغد الخميس.

[Photo : KBS News]

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