بدء تلقى طلبات دعم الطفولة اليوم

بدأت اليوم إجراءات التقدم بطلبات للحصول على الدعم المالي الحكومي لتربية الأطفال، ومن المقرر أن يبدأ تقديم ذلك الدعم يوم 21 سبتمبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن دعم الطفولة سيتم تقديمه بمقدار 100 ألف وون شهريا لكل طفل دون الـ6 أعوام بشكل منفصل مع علاوة الرعاية المنزلية القائمة.

وجاء تطبيق هذا النظام منأجل توفير بيئة نمو صحي وتعزيز الحقوق الأساسية ولرفاهية الأطفال.

وكان البرلمان الكوري قد صادق في شهر فبراير الماضي على قانون دعم الطفولة الذي ينص على تقديم دعم مالي بناء على معيارين، هما سن الطفل ومستوى دخل الأسرة.

ويمكن للأسر التقدم بطلبات الحصول على الدعم المالي من خلال زيارة مراكز خدمة المواطنين في أحيائهم أو عبر الإنترنت، بحيث يتم تقديم الدعم حسب تاريخ التقدم بالطلبات.

[Photo : KBS News]