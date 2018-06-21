الحكومة الكورية تتوقع تلقي 18 ألف طلب للجوء خلال هذا العام

في ظل الزيادة السريعة في طلبات اللجوء إلى كوريا، من المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي للمتقدمين بطلبات للجوء في كوريا 120 ألفا في غضون الـ3 أعوام القادمة.

وأوضحت وزارة العدل الكورية أن عدد الأجانب الذين تقدموا بطلبات للجوء خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام قد بلغ 7 آلاف و737، بزيادة نسبتها 132% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ فيها العدد 3 آلاف و337 شخصا.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين بطلب اللجوء إلى كوريا حتى شهر مايو من هذا العام 34 ألفا و890، منذ شهر يوليو من عام 2013 الذي بدأ فيه تنفيذ قانون اللاجئين.

وتوقعت الوزارة الكورية أن يبلغ عدد المتقدمين في هذا العام حوالي 18 ألفا، إذا سارت الأمور في نفس الاتجاه الحالي، وتوقعت أيضا أن يبلغ العدد المتراكم حوالي 127 ألف شخص حتى عام 2021.

[Photo : KBS News]