تشكيل فريق تحقيقات خاص لإعادة الأموال المختفية في الخارج

أكتب :

2018-06-22 10:47:32

تحديث :

2018-06-22 14:57:28

تشكيل فريق تحقيقات خاص لإعادة الأموال المختفية في الخارج

قام مكتب المدعي العام الأعلى الكوري اليوم الجمعة بتشكيل فريق تحقيق خاص بإعادة العائدات غير الشرعية المختفية في الخارج.
وجاء تشكيل هذا الفريق بناء على تعليمات أصدرها الرئيس "مون جيه إين" يوم الرابع عشر من مايو الماضي، حيث أكد أن التهرب من الضرائب من خلال إخفاء الأصول في الخارج بطريقة غير شرعية يعتبر سلوكا معاديا للمجتمع ويؤثر سلبا على العدالة.
ويتكون فريق التحقيقات من 17 عضوا، من كل من النيابة العامة وهيئات الضرائب والجمارك والرقابة المالية.
وتوقع المراقبون أن يستهدف فريق التحقيقات العثور على الأصول التي يشتبه بأن كلا من الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" و"تشيه سون شيل" الصديقة المقربة من الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه"، قد قاما بإخفائها في الخارج، وإعادتها إلى البلاد.
كما يتوقع أيضا أن تستهدف التحقيقات الكشف عن التهرب الضريبي الذي ترتكبه الشركات الكورية الكبرى من خلال إخفاء أصولها في الخارج.
وقد بلغت قيمة الضرائب الإضافية المفروضة على التهرب الضريبي تريليونا و319.2 مليار وون في العام الماضي، بعد أن كانت 825.8 مليار وون في عام 2012.

[Photo : KBS News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>