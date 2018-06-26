إنشاء أول منظمة دولية خاصة بحقوق الإنسان للمسنين في كوريا

من المقرر أن يتم إنشاء أول منظمة دولية خاصة بحقوق الإنسان للمسنين في كوريا الجنوبية.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إنه سيقام غدا الثلاثاء حفل افتتاح مركز سياسات حقوق الإنسان للمسنين، التابع لمؤتمر "آسيم" للدول الآسيوية والأوربية في سيول.

ويستهدف هذا المركز حل مشاكل الشيخوخة وحماية حقوق الإنسان للمسنين في الدول الأعضاء في آسيا وأوربا.

وكانت اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان قد عرضت اقتراحا لإنشاء هذا المركز في الدورة العاشرة من قمة الدول الآسيوية والأوربية التي عقدت في شهر أكتوبر من عام 2014 في إيطاليا، وتمت الموافقة على إنشائه في سيول خلال الدورة الحادية عشرة من القمة، التي عقدت في شهر يوليو من عام 2016 في منغوليا.

ويضم المؤتمر الأسيوي الأوربي "آسيم" في عضويته 51 دولة آسيوية وأوربية.

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