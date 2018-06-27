استجواب رئيس شركة كوريان إير في اتهامات بالتهرب الضريبي

استدعت النيابة العامة "تشو يانغ هو" رئيس شركة الطيران الكورية "كوريان إير"، ورئيس مجموعة "هان جين"، لاستجوابه بشأن اتهامات بالتهرب من الضرائب والاختلاس.

وقال مكتب النيابة العامة لمنطقة جنوب سيول إنه بدأ في استجواب رئيس أكبر شركة كورية للخطوط الجوية فى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.

وسيتضمن الاستجواب التحقيق في التهرب من الضرائب، بعد أن تقدم مكتب سيول الإقليمي لهيئة الضرائب الوطنية بشكوى تقول إن "تشو" وإخوته لم يدفعوا أكثر من 50 مليار وون مستحقة كضرائب على الميراث.

كما تواجه أسرة "تشو" أيضا اتهامات باختلاس أكثر من 20 مليار وون من خلال صفقات داخلية غير قانونية.





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