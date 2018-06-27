لجنة الحد الأدنى للأجور تسعى إلى اتخاذ قرار حول الحد الأدنى للعام القادم

صرحت لجنة الحد الأدنى للأجور بأنها قد توافق على مستوى الحد الأدنى للأجور للعام القادم دون مشاركة قطاع العمل.

وتعتبر هذه التصريحات إنذارا نهائيا إلى القطاع الذي ظل يرفض المشاركة في مناقشة الحد الأدنى للأجور.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عقدت اللجنة اجتماعا عاما بالأمس، وقالت إنها ستعقد اجتماعا عاما آخر بعد غد الجمعة وأنها قررت وضع الحد الأدنى للأجور للعام القادم من خلال مناقشات معمقة في حالة عدم مشاركة ممثلي العمال.

وقد شارك في اجتماع الأمس 17 عضوا، وهم 9 أعضاء يمثلون المصالح العامة، و8 أعضاء يمثلون أرباب العمل، بينما لم يشارك اي ممثلين عن العمال.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحد الأدنى للأجور تمثل جهة الحوار الاجتماعي التي يشارك فيها ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة.

[Photo : KBS News]