ميادين سيول الكبرى تشهد حملات تشجيع ضخمة للمنتخب الكوري لكرة القدم

أكتب :

2018-06-28 14:55:54

تحديث :

2018-06-28 16:20:24

ميادين سيول الكبرى تشهد حملات تشجيع ضخمة للمنتخب الكوري لكرة القدم

شهدت مختلف أرجاء العاصمة سيول، بما فيها ساحة "كوانغ هوا مون" وشارع "يونغ دونغ "الكبير، حملات تشجيع ضخمة للمنتخب الكوري في مباراته بالأمس ضد نظيره الألماني الذي يحتل المركز الأول عالميا.
وحسب تقديرات الشرطة، تجمع حوالي 5 آلاف مشجع في ساحة كوانغ هوا مون، وألفي مشجع في ساحة سيول، و10 آلاف مشجع في شارع يونغ دونغ الكبير.
وردد هؤلاء المشجعون هتافات مثل: "جمورية كوريا"، وهم يشاهدون المباراة عبر شاشات ضخمة في الشوارع.
وعند انتهاء الشوط الأول من المباراة بدون أهداف، ارتفعت حرارة التشجيع في الشوط الثاني أكثر فأكثر.
وبعد أن نجح المنتخب الكوري في تحقيق أول هدف له في الوقت الإضافي ساد التوتر لفترة وجيزة، ثم تأكدت نتيجة المبارة بالفوز للمنتخب الكوري عندما أحرز الهدف الثاني حيث انفجرت هتافات ضخمة ووصل الجو إلى ذروة الفرح والإثارة.
واستمرت الهتافات الحارة بعد انتهاء المباراة بهدفين مقابل لا شيء.
واستمتع المشجعون بسعادة كبيرة لهذه النتيجة غير المتوقعة بالتغلب على المنتخب الألماني الأقوى عالميا، وبقي المشجعون الكوريون في الشوارع حتى بعد انتهاء المباراة، حيث  قاموا بعدها  بتنظيف أماكنهم تنظيفا كاملا، كما يقع أي حادث في الأماكن الرئيسية التي جرت فيها حملات التشجيع بالأمس.

[Photo : KBS News]

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