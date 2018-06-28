الحكومة وجزيرة جيجو تناقشان أزمة اللاجئين اليمنيين

من المقرر أن تعقد الحكومة والسلطات في جزيرة جيجو اجتماعًا غدا الجمعة لمناقشة كيفية التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين اليمنيين الذين وصلوا إلى الجزيرة.

وقالت وزارة العدل اليوم الخميس إن الاجتماع سيتطرق إلى مراجعة قانون اللاجئين في البلاد، لمنع محاولات إساءة استخدام نظام طلب اللجوء.

وستشمل الموضوعات الرئيسية الأخرى تشديد إجراءات فحص تأشيرات الدخول في البعثات الدبلوماسية في الخارج، فضلًا عن تخفيض فترة المداولات بشأن قضايا طلب اللجوء.

وسوف يراجع المشاركون في الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن للتعامل مع هذه القضية المثيرة للجدل.

يشار إلى أن الحكومة الكورية قررت إضافة اليمن إلى قائمة البلدان التي لا يستطيع مواطنوها دخول كوريا الجنوبية دون تأشيرة، كما قامت أيضًا بمنع طالبي اللجوء الذين دخلوا جزيرة جيجو بدون تأشيرة من السفر خارجها.



[Photo : KBS News]