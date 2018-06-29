أمطار غزيرة في بوسان وبلاغات عن أضرار طفيفة

أكتب :

2018-06-29 11:31:53

تحديث :

2018-06-29 11:31:53

أمطار غزيرة في بوسان وبلاغات عن أضرار طفيفة

هطلت الأمطار الموسمية الغزيرة على مدينة بوسان الجنوبية الشرقية أمس الخميس.
ووفقًا لفرع إدارة الأرصاد الجوية في المدينة، فإن جزيرة كادوك في مقاطعة كانغ سيو ومقاطعة ساها قد شهدت أمطارًا تجاوزت أكثر من 150 ملليمتر، بين منتصف الليل والساعة 3 بعد الظهر، في حين تلقَّت منطقة يونغ دو نحو 136 ملليمتر.
وتم إصدار تحذيرات بسقوط أمطار غزيرة في المدينة في وقت مبكر من اليوم، لكنَّها تم تخفيضها إلى درجة التنبيه فقط في الساعة 11 صباحًا، ثم رُفعِت التنبيهات والتحذيرات تمامًا بعد بضع ساعات.
وتتوقع إدارة الأرصاد مزيدًا من الأمطار حتى صباح الجمعة.
وقد تم الإبلاغ عن وقوع أضرار طفيفة في المدينة، بسبب الأمطار الغزيرة.

[Photo : YONHAP News]

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