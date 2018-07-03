إلغاء رحلات جوية وبرية وبحرية في كوريا بسبب الأمطار الغزيرة

أكتب :

2018-07-02 11:06:15

تحديث :

2018-07-02 13:46:45

إلغاء رحلات جوية وبرية وبحرية في كوريا بسبب الأمطار الغزيرة

أسفرت الأمطار الغزيرة التي سقطت على مختلف أرجاء كوريا الجنوبية خلال الثلاثة أيام الماضية عن حدوث خسائر مختلفة.
وقالت وزارة الإدارة العامة والأمن إن معدلات إجمالي كميات الأمطار المتراكم منذ يوم الثلاثين من يونيو الماضي وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الاثنين قد بلغت 313.5 ملليمترا في بلدة "شين آن" بمقاطعة جنوب تشولا، و266.5 ملليمتر في مدينة "كون سان" بمقاطعة شمال تشولا، و233.5 ملليمتر في مدينة "بوريونغ" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، و111.5 ملليمتر في سيول.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الأمطار ستستمر في الهطول بمعدلات تتراوح بين 80 ملليمترا إلى 150 ملليمترا.
وتوقعت أن يزيد هذا المعدل عن 200 ملليمتر في جزيرة جيجو بسبب الإعصار السابع "برابيرون" القادم من الجنوب بسرعة 13 كيلومترا في الساعة .
وقد تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في إلغاء 33 رحلة جوية في ثمانية مطارات، كما تم إلغاء الرحلات البحرية المنطلقة من ميناء "يوسو" الواقع جنوب شرق البلاد.
وتوقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يتوقف سقوط الأمطار في معظم أرجاء البلاد غدا الثلاثاء باستثناء مقاطعتي كيونغ سانغ وكانغ وان.

[Photo : YONHAP News]

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