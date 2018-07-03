كوريا الجنوبية تستعد لاعصار برابيرون

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرا اليوم الثلاثاء من إعصار "برابيرون" الذي يقترب من المياه قبالة جزيرة جيجو التي تقع في أقصى جنوب البلاد.

وقد أظهرت أحدث التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية أن الإعصار قد غيّر اتجاهه نحو البحر الشرقي، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى رفع درجة الإنذار من الإعصار في المياه قبالة جزيرة جيجو بمقدار درجة واحدة.

وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء كان إعصار "برابيرون" يمر على بُعد 310 كيلومترات من جزيرة جيجو متجهًا نحو الشمال.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار الذي يعد السابع في هذا الموسم، في المياه على بعد 90 كيلومترا من مدينة بوسان الساحلية الجنوبية فى الساعة التاسعة من مساء اليوم، ثم يصل إلى المياه قبالة جزر دوكدو في البحر الشرقي في الساعة 9 من صباح الغد الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المتوقع أن يضرب الإعصار البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، إلا أنه من المنتظر أن تسقط أمطار غزيرة وتهب رياح قوية في مقاطعة "كانغ وان" والمناطق الساحلية الجنوبية خلال اليوم والغد.



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