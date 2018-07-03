الرئيس مون يدعو الهيئات الحكومية للمساواة بين الجنسين

أمر الرئيس "مون جيه إين" جميع الهيئات الحكومية بالعمل على المساواة بين الجنسين، باعتبارها مهمة تحتاج إلى المعالجة

وأصدر الرئيس "مون" هذه الأوامر اليوم الثلاثاء، حيث تحتفل كوريا بالأسبوع الثالث والعشرين السنوي للمساواة بين الجنسين.

وقال "مون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه لا ينبغي اعتبار المساواة بين الجنسين شيئا خاصا فقط بوزارة شؤون الأسرة والمساواة بين الجنسين، مشددا على ضرورة أن تكون جميع الهيئات الحكومية مسؤولة عن القضايا المتعلقة بالمساواة التي تقع في مناطقها الإدارية.

وقال الرئيس إن الخطوات التكميلية لضمان المساواة بين الجنسين ومنع التحرش الجنسي في المجتمع ستجري مناقشتها في الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأضاف أن الحاجة تدعو إلى مقاربة أقوى لمعالجة غياب المساواة بين الجنسين.



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