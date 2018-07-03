النقابات العمالية تعود إلى مناقشات الحد الأدنى للأجور

قررت إحدى أكبر نقابتين عماليتين في كوريا الجنوبية العودة إلى مفاوضات الحد الأدنى للأجور.

وأعلن اتحاد النقابات العمالية الكورية أمس الاثنين قرار العودة إلى اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور، وهي لجنة اقتصادية اجتماعية تتكون من ممثلي العمال والحكومة والإدارة.

وتأتي هذه العودة بعد شهر من مقاطعة المحادثات احتجاجًا على تمرير البرلمان لمشروع قانون الحد الأدنى للأجور.

وما زال ثاني أكبر الاتحادات العمالية، وهو الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، يقاطع المحادثات.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة عامة اليوم الثلاثاء لإطلاق محادثات حول مسألة تحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم.

ويتوجب على اللجنة أن تقرر الحد الأدنى للأجور للعام القادم حتى يوم 28 يوليو، وأن تعلن عن نتائج أعمالها في موعد لا يتجاوز الخامس من أغسطس.

وتتألف اللجنة من 27 عضوًا، بواقع تسعة أعضاء من كل من ممثلي العمال والإدارات والحكومة.



[Photo : KBS News]