إعصار برابيرون يقترب من جزر دوكدو

وصل إعصار "برابيرون" إلى البحر الشرقي اليوم الأربعاء، مصحوبا بهطول أمطار غزيرة ورياح قوية على جزر "دوكدو" و"أوللونغ" الكورية، وفي مناطق أخرى من الساحل الشرقي.

وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن إعصار "برابيرون" الذي يعد السابع في هذا الموسم، قد مرّ عبر المياه على بعد 160 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة "بوهانغ"، في الساعة السابعة من صباح اليوم، ثم توجه إلى جزر "دوكدو" في أقصى الشرق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية إرشادات وتحذيرات من الإعصار في البحر الشرقي والمياه الجنوبية.

كما توقعت هطول أمطار غزيرة في المناطق الساحلية في مقاطعتيْ شمال "كيونغ سانغ" و"كانغ وان"، وهبوب رياح قوية في مناطق الساحل الشرقي صباح اليوم الأربعاء. وقال التقرير إن معدل هطول الأمطار المتوقعة سيبلغ ما بين 5 ملليمترات إلى 30 ملليمترا في جزر "دوكدو" و"أوللونغ"، ومن 10 إلى 50 ملليمترا في مقاطعة "كانغ وان" والمناطق الداخلية في مقاطعات "جولا" و"تشونغ تشُنغ" وجنوب "كيونغ سانغ" ومنطقة العاصمة سيول.



[Photo : KBS WORLD Radio]