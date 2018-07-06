الحكومة الكورية تعلن عن خطة للتعامل مع مشكلة انخفاض المواليد

عقدت "لجنة التعامل مع مجتمع المسنين وانخفاض معدلات المواليد" التابعة للرئاسة الكورية، اجتماعا اليوم في مقر الحكومة في منطقة "جونغ نو" في وسط العاصمة سيول، حيث أعلنت عن خطة بعنوان "المهمات الرئيسية لبناء دولة سعيدة بالعمل ورعاية الأعمال بشكل مشترك".

وطبقا لهذه الخطة، من المتوقع أن يتم تخفيض تكاليف الرعاية الطبية للأطفال دون سن سنة واحدة بحيث تنخفض نسبة تحمل مصاريف التأمين الصحي إلى أقل من النصف، وسيتم أيضا استخدام "بطاقة سعادة الشعب" في دفع تكاليف الرعاية الطبية للأطفال.

ومن المتوقع أن يتم توسيع خدمة رعاية الأطفال التي تشمل حاليا الأسر ذات الدخل الأقل من 4 ملايين و420 ألف وون شهريا، لتستفيد منها الأسر ذات الدخل البالغ 5 ملايين و530 الف وون في المستقبل.

وتنص الخطة أيضا على زيادة القوى العاملة الخاصة برعاية الأطفال بحوالي 20 ألف شخص، وتحسين التعاملات مع رعاة الأطفال وتحسين خدماتهم.

وبالنسبة للآباء الذين لديهم طفل أقل من 8 سنوات سيمكنهم تقليل ساعات العمل بساعة واحدة خلال عامين إبحد أقصى، دون أن يتم تخفيض أجورهم. وفي حالة أخذ الرجال إجازة خاصة لرعاية الأطفال، سيتم زيادة مستوى راتبهم الشهري خلال الثلاثة أشهر الأولى من مليوني وون، إلى مليونين و500 ألف وون.

وتنوي الحكومة إنفاق 900 مليار وون من أجل تنفيذ هذه الخطة.

[Photo : KBS News]