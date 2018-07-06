رئيس مجموعة هان جين يمثل أمام المحكمة

مثل "تشو يانغ هو" رئيس مجموعة "هان جين" أمام محكمة سيول صباح اليوم الخميس، لحضور جلسة استماع لتحديد ما إذا كان ينبغي احتجازه، بسبب التهرب الضريبي والاختلاس وتهم أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سعت النيابة للحصول على مذكرة احتجاز ضده يوم الاثنين الماضي.

ويواجه عملاق الأعمال مزاعم بأنه تهرب من دفع أكثر من 50 مليار وون، واختلس ما يقرب من 20 مليار وون من أموال الشركة، عن طريق منح عقود تجارية على نحو غير عادل، للشركات التي تديرها عائلته، كما يواجه تهمة انتهاك الثقة واتهامات أخرى، بما فيها انتهاك قوانين الضرائب الدولية.

ومن المرجح أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستصدر أمر التوقيف أم لا في وقت متأخر من اليوم الخميس أو صباح الغد الجمعة.



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