السفير الأمريكي الجديد في سيول يبدأ مهامه اليوم

بدأ السفير الأمريكي الجديد لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس" مهام منصبه رسميا اليوم السبت.

وقالت السفارة الأمريكية في سيول إن مهام "هاريس" في كوريا الجنوبية بدأت "في وقت محوري"، في أعقاب انعقاد القمة بين الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الشهر الماضي، ومع سعي الولايات المتحدة إلى تحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وقابل للتحقق بالكامل من كوريا الشمالية، وأيضا تحقيق السلام والازدهار والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

ويذكر أن "هاريس" ولد في مدينة "يوكوسوكا" اليابانية في عام 1956، وتخرج في الأكاديمية البحرية الأمريكية، وعمل قائدا لقوات الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى قيادة القوات الأمريكية في المنطقة الهندية الباسيفيكية، كما أنه يعد أول أمريكي من أصل آسيوي يحصل على رتبة أدميرال بحري بأربع نجوم.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد رشح "هاريس" في البداية سفيراً في أستراليا في شهر فبراير الماضي، لكنه قرر تعيينه في وقت لاحق سفيرا في سيول بناء على طلب من وزير الخارجية "مايك بومبيو".

وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيحه بالإجماع، ومن ثم أدى اليمين الدستورية الأسبوع الماضي.



[Photo : KBS News]