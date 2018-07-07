موظفو آسيانا ينظمون مسيرة احتجاجا على فساد وسوء الإدارة

أكتب :

2018-07-07 16:07:54

تحديث :

2018-07-07 16:07:54

موظفو آسيانا ينظمون مسيرة احتجاجا على فساد وسوء الإدارة

عقد موظفو شركة "آسيانا إيرلاينز" وشركات أخرى تابعة لمجموعة "كومهو آسيانا" مسيرة على ضوء الشموع أمس الجمعة للتنديد بالإدارة السيئة والفساد.
وحضر حوالي 300 موظف المسيرة التي تم تنظيمها أمام مركز "سيجونغ" للفنون الأدائية في سيول، مطالبين بتغيير الإدارة وتطبيع خدمة تقديم وجبات الطعام على متن طائرات الشركة.
وكانت شركة "آسيانا إيرلاينز" قد تعرضت لانتقادات حادة مؤخراً بعد أن تعاقدت مع مزود جديد لتقديم وجبات الطعام على متن الطائرة، لكن المتعهد فشل في تقديم الوجبات في الوقت المناسب.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتصدر فيها "آسيانا"، التي تعد ثاني أكبر شركة طيران كورية" العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام بسبب سوء وفساد الإدارة، حيث استدعت النيابة من قبل رئيس المجموعة "بارك سام كو" لتحرشه الجنسي بالموظفات.


[Photo : KBS News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>