موظفو آسيانا ينظمون مسيرة احتجاجا على فساد وسوء الإدارة

عقد موظفو شركة "آسيانا إيرلاينز" وشركات أخرى تابعة لمجموعة "كومهو آسيانا" مسيرة على ضوء الشموع أمس الجمعة للتنديد بالإدارة السيئة والفساد.

وحضر حوالي 300 موظف المسيرة التي تم تنظيمها أمام مركز "سيجونغ" للفنون الأدائية في سيول، مطالبين بتغيير الإدارة وتطبيع خدمة تقديم وجبات الطعام على متن طائرات الشركة.

وكانت شركة "آسيانا إيرلاينز" قد تعرضت لانتقادات حادة مؤخراً بعد أن تعاقدت مع مزود جديد لتقديم وجبات الطعام على متن الطائرة، لكن المتعهد فشل في تقديم الوجبات في الوقت المناسب.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتصدر فيها "آسيانا"، التي تعد ثاني أكبر شركة طيران كورية" العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام بسبب سوء وفساد الإدارة، حيث استدعت النيابة من قبل رئيس المجموعة "بارك سام كو" لتحرشه الجنسي بالموظفات.







[Photo : KBS News]