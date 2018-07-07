ارتفاع متسارع في طلبات اللجوء لكوريا

أكتب :

2018-07-07 16:08:45

تحديث :

2018-07-07 16:13:32

ارتفاع متسارع في طلبات اللجوء لكوريا

تسعى الهيئات الحكومية الكورية حاليا لوضع تدابير للتعامل مع الزيادة الحادة والمتسارعة حاليا في طلبات اللجوء إلى كوريا الجنوبية.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب إدارة الهجرة في مدينة إنتشون اليوم السبت، فإن عدد المتقدمين بطلبات للجوء في عام 2016 كان قد بلغ 64 طلبا، لكنه ارتفع إلى أكثر من 23 ألفا في العام الماضي، بينما وصل حتى شهر مايو من هذا العام فقط إلى 16 ألفا.
وفي مارس من العام الماضي، تم تعيين مكتب إنتشون كجهة رئيسية مسؤولة عن التعامل مع طلبات اللجوء.
ويشار إلى أن عملية البت في طلبات اللجوء تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا طويلا، حيث يتم أولا ترجمة الأوراق والبيانات المقدمة من طالبي اللجوء من اللغات الأجنبية إلى اللغة الكورية.
وقال مصدر مسؤول في مكتب إنتشون إنهم يتلقون يوميا ما بين 10 إلى 20 طلب لجوء، بينما يتم بحث الطلبات بمعدل يبلغ من عشرة إلى 20 حالة كل أسبوع.
ويوجد حاليًا قائمة انتظار تبلغ حوالي عشرة أشهر تحتاج للمراجعة.

[Photo : KBS News]

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