عمليات تفتيش على النمل الأحمر في ميناء إنتشون

يواصل اليوم السبت فريق تفتيش حكومي مدني مشترك عمليات تفتيش على تجمعات النمل الأحمر في منطقة تخزين خارجية في ميناء إنتشون، بعدما بدأت تلك العملية أمس الجمعة.

وقالت هيئة الحجر الصحي الحيواني والنباتي إن عمليات التفتيش تنفذها وكالات حكومية ذات صلة، بما في ذلك وزارة البيئة، بالإضافة إلى خبراء مدنيين.

ويتحرى الفريق مدى انتشار أعشاش النمل وعدد النمل القادر على التكاثر، بما في ذلك أنواعه، مثل النمل من نوع الملكة والنمل الذكر.

وقالت هيئة الحجر الصحي إنه تم العثور على حوالي 70 نملة من نوع العاملات في شقوق خرسانية في ساحة لتخزين الحاويات في ميناء إنتشون أمس الجمعة.

وتععد هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها رصد هذا النوع من الآفات في موقع تخزين في الهواء الطلق في كوريا الجنوبية، منذ أول اكتشاف له في سبتمبر الماضي في مدينة بوسان الساحلية، وفي ميناء بيونغ تيك الشهر الماضي، كما تم اكتشاف النمل الناري داخل حمولة حاويات في مناسبتين أخريين.

ويذكر أن النمل الأحمر لديه لدغة سامة يمكن أن تتسبب في رد فعل تحسسي، وفي الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي لدغته إلى الموت، كما يمكن للنمل الأحمر أن يتكاثر بأعداد كبيرة، وبالتالي فإن الاستجابة المبكرة لانتشاره تعتبر مهمة للغاية.



[Photo : KBS News]