وزارة الدفاع تنظر في الخطة المزعومة لفض الوقفات الاحتجاجية على ضوء الشموع

أكتب :

2018-07-07 16:12:29

تحديث :

2018-07-07 16:13:18

وزارة الدفاع تنظر في الخطة المزعومة لفض الوقفات الاحتجاجية على ضوء الشموع

قالت وزارة الدفاع إنها سوف تنظر في وثيقة عسكرية تحتوي خطة مزعومة لتعبئة قواتها ومعداتها العسكرية لقمع التجمعات على ضوء الشموع التي أقيمت العام الماضي ضد الرئيسة السابقة بارك كون هيه.
وأعلنت الوزارة أمس الجمعة أنها ستبحث أولًا في وقت وكيفية إعداد الوثيقة، مع فحص مدى ملاءمتها للقوانين ذات الصلة، وبعد ذلك ستحدد ما إذا كانت ستجري تحقيقًا رسميًّا أم لا.
وكانت الوثيقة قد كشف عنها المركز العسكري لحقوق الإنسان في كوريا في وقت سابق من يوم الجمعة، وقد أعدتها قيادة أمن الدفاع.
وقال مركز حقوقي إنها كانت محاولة لحماية الرئيسة السابقة.
ووفقًا للوثيقة، فقد خططت القيادة لتحريك 200 دبابة و550 عربة مدرعة و4800 جنديًّا و1000 من قوات الكوماندوز، لقمع المسيرات التي أدت في النهاية إلى محاكمة الرئيسة السابقة وإقالتها.

[Photo : YONHAP News]

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