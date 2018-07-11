اعتقال ضابط شرطة سابق بتهمة تلقي رشوة لعرقلة أنشطة اتحادات العمال

أكتب :

2018-07-10 10:24:03

تحديث :

2018-07-10 10:24:03

اعتقال ضابط شرطة سابق بتهمة تلقي رشوة لعرقلة أنشطة اتحادات العمال

تم اعتقال ضابط سابق في الشرطة بتهمة تلقي رشاوى وإعاقة أنشطة نقابية عمالية في شركة تابعة لشركة سام سونغ للإلكترونيات.
وأصدرت محكمة سيول المركزية أمس الاثنين مذكرة توقيف بحق الضابط الذي تم تحديده باسم "كيم" وأكدت على ضرورة احتجازه، حيث إنه متهم بتلقي رشاوى تبلغ 60 مليون وون مقابل تعطيل نشاطات نقابات العمال بين موظفي سام سونغ للإلكترونيات.
ويشتبه أيضًا في أنه شارك في مفاوضات إدارة العمل التي جرت في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 نيابةً عن شركة سام سونغ، حيث قاد المفاوضات لصالح إدارة الشركة.

[Photo : KBS News]

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